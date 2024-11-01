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Sultandağı'nda Jandarma ve Polislere Hayvan Sevk Kontrolü Eğitimi

Sultandağı'nda Jandarma ve Polislere Hayvan Sevk Kontrolü Eğitimi
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, jandarma ve polislere 'Yurt İçinde Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Sevklerinde Yol Kontrolleri' eğitimi verildi. Eğitim, Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde jandarma ve polislere 'Yurt İçinde Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Sevklerinde Yol Kontrolleri' eğitim verildi.

Eğitim çalışması Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı çalışmada '2024 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi' çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Eğitim çalışması sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Devletimizin kurumları ile el ele vererek hayvan sağlığı ve güvenli gıda denetim kontrol çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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