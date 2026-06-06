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Sultandagı Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı

Sultandagı Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerden oluşan yılsonu sergisi, Kaymakam Hacı Demirci ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göznuru ürünlerden oluşan yılsonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, kurum yöneticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergide el sanatları, nakış, resim,dekoratif ürünler, gıda,eğitim gibi çeşitli branşlarda hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Safa Turan, hayat boyu öğrenme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen kursların bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, bireylerin yaş, eğitim düzeyi veya mesleği ne olursa olsun kendilerini geliştirmelerini, yeni bilgi ve beceriler kazanmalarını ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarını amaçladıklarını söyledi.

Kaymakam Demirci'de yıl boyunca kurslara katılan kursiyerlerin büyük emek vererek hazırladığı eserlerin sergilendiğini ifade ederek, kurslara ilginin her geçen yıl arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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