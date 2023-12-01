Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı

Sultanbeyli'de temeli atılan Dr. Ahmet-Ayşe Ayyıldız Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanarak hizmete sunuldu.

Hayırsever İşadamı Dr. Ahmet Ayyıldız'ın bağışlarıyla hayata geçirilen engelsiz yaşam merkezinin açılışı yapıldı. Engelsiz yaşam merkezi bin 426 metrekare kapalı alana sahip olan çok fonksiyonlu, bireylerin hayata katılabileceği, yaşamın için de olabileceği imkanlar sunuyor. Atölyeleri, eğitimleri, terapi odalarıyla tam donanımlı olarak hizmet verecek olan engelsiz yaşam merkezi, Sultanbeyli'deki engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak.

Engelsiz parkının, terapi havuzunun bulunduğu merkezde bireylerin hobi edinmelerinden ziyade üretime katılmalarını, meslek edinmelerini ve topluma entegre olmalarına sağlamak amacıyla eğitimler verilecek. Diğer taraftan engelli bireylerin ulaşmakta zorluk yaşadıkları maddi boyutu yüksek olan eğitimlere öncelik verilecek. Engelsiz yaşam merkezinde müzik eğitimi, resim eğitimi, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, duyu bütünleme- ergoterapi, fizyoterapi-uzay terapi, hipoterapi - teknoterapi,bağımsız yaşam becerileri eğitimleri, sporla rehabilitasyon, ahşap boyama, takı, filografi, kaligrafi, ebru sanatı, taş boyama, tekstil kursları ve psikolog hizmeti verilecek. Diğer taraftan merkez bünyesinde ilçede yaşayan dezavantajlı bireylere kuaför hizmeti, hasta yatağı desteği, hasta öz bakım malzemeleri verilecek. Ayrıca engelli bireyler akülü araçlarının bakımı için merkezden destek alabilecek.

Açılışa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İşadamı Dr. Ahmet Ayyıldız, oğlu ve çalışma arkadaşı Dr. Semih Emre Ayyıldız, kızı Elif Kütük, gelini Ayşe Nur Ayyıldız, damadı İlhan Kütük ve torunları ile birlikte katılım sağladı.

Programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Hayata umutla tutunmaya çalışan kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyorum. Bu kardeşlerimiz için Sultanbeyli Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezini biraz önce hizmete açmış olduk. ve burada hayırsever işadamı doktor Ahmet Ayyıldız beyefendiye ve merhum eşi Ayşe Ayyıldız hanımefendiye teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşam Merkezimizde kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere eğitimlerimiz olmakla beraber terapi odalarımız var. Çok fonksiyonlu bir merkezi Sultanbeyli'mizin ve İstanbul'umuzun hizmetine sunmuş olduk, hayırlı olsun diliyorum. aynı zamanda İbn-i Sina Kütüphanesi'ni de engelsiz yaşam merkezimizin içinde açarak özellikle sağlık alanı ile ilgili ve dünya klasikleri ile ilgili kitaplarımızı da burada bulunduruyoruz. Buraya gelen kıymetli hemşerilerimize de şimdiden hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Açılışta konuşan Dr. Ahmet Ayyıldız, "Bugün çok mutluyum, ümit ettiğimden çok daha güzel bir eser ortaya çıktı. Buna sebep olanlardan biri ben, diğerleri de sayın Başkan Hüseyin Keskin Bey; hepsine minnettarım. Bu kadar güzel bir eserin ortaya çıkacağını zannetmiyordum. Yapılanları gördükten sonra 'iyi ki yapmışım' dedim. Çünkü Sultanbeyli ve yöresinde sanırım böyle bir eser yok. Bu yörede 6 bin 300 engelliden bahsediliyor. Bunların hepsine hizmet vermekten büyük bir onur ve mutluluk duyacağız" dedi - İSTANBUL