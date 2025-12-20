Sultan II. Abdülhamid Han'ın hürmeti modern şehirde yaşatılıyor

Sultan II. Abdülhamid Han, Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında Hazreti Muhammed'e hürmet için gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yaptırmıştı. O hürmetin hatırlanması ve hassasiyetin devam edebilmesi için 2018 yılında İBB tarafından Sultan II. Abdülhamid Han kabri çevresindeki tramvay sesini azaltacak özel malzemeler ve ışık sistemi kullanıldı. Çembertaş'ta bulunan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesinden geçen tramvay ses izolasyonlu raylardan geçiyor.

Osmanlı Cihan Devleti Sultanı II. Abdülhamid Han'ın kabrinin bulunduğu Çemberlitaş bölgesinden geçen Bağcılar-Kabataş tramvay hattının çıkarttığı sesi en aza indirmek için başlatılan proje 81 gün süren çalışmalar ile 2018 yılında tamamlanmıştı. Demiryolu altyapısı, gürültüyü minimum seviyeye indirecek özel malzemeler kullanılarak tamamen yenilenmişti. Havadan çekilen görüntülerde ise tramvay geçerken led ışık sisteminin kırmızı yandığı görülüyor. Proje kapsamında, çift yönde toplam 306 metre ray hattının revizyon çalışması ve türbe önünde 150 metre rayın değiştirilmesi işlemi yapıldı. Divanyolu Caddesi üzerinde Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray hattı bölümüne, zemine gömülü renkli ışık bulunuyor. Tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegre edilen aydınlatma ile tramvay geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye giriyor.

"Efendimize olan hürmetin bugün modern şehir hayatına yansımasını görüyoruz"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarihçi Zafer Bilgi, "Osmanlı döneminde Divan yolu diye geçen bugün tramvayın geçtiği yol üzerinde Sultan Abdülhamid Han'ın ve diğer padişahlarında kabrinin olduğu bölgeden bahsediyoruz. Bugün orada Türk Ocağı Derneği olarak biliniyor orası. O hazire içerisinde Sultan Abdülhamid Han'ın olmasından dolayı tramvayın o bölgeden geçtiği yer hem kırmızı ışık ile hem de kauçuk malzeme ile sesin azaltılmaya çalışıldığını biliyoruz. Aslında bu sesin azaltılması Medine'de Hicaz demiryolu yapılırken, peygamber efendimize yaklaştıkça demiryolunun sesin azaltılması için yaptırdığı gayretin borcu olarak bugün yaşatıldığını görüyoruz. Sultan Abdülhamid Han'ın yaptırdığı tren Hicaz'a yaklaşınca Efendimizi rahatsız etmemek adına, etraftaki insanların huşu içerisinde yaptığı ibadete engel olmama adına yaklaştığı yerde sesinin azaltılmasını sağlıyor. 2018 yılında yapılan proje ile efendimize olan hürmetin bugün modern şehir hayatına yansımasını görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL