Haberler

Sultan II. Abdülhamid Han'ın hürmeti modern şehirde yaşatılıyor

Sultan II. Abdülhamid Han'ın hürmeti modern şehirde yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki Sultan II. Abdülhamid Han kabri çevresinde tramvay sesini azaltmak amacıyla yapılan proje 2018 yılında tamamlandı. Özel malzeme ve ışık sistemleri kullanılarak gürültü minimum seviyeye indirildi. Proje, Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümündeki hassasiyeti hatırlatmayı amaçlıyor.

Sultan II. Abdülhamid Han, Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında Hazreti Muhammed'e hürmet için gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yaptırmıştı. O hürmetin hatırlanması ve hassasiyetin devam edebilmesi için 2018 yılında İBB tarafından Sultan II. Abdülhamid Han kabri çevresindeki tramvay sesini azaltacak özel malzemeler ve ışık sistemi kullanıldı. Çembertaş'ta bulunan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesinden geçen tramvay ses izolasyonlu raylardan geçiyor.

Osmanlı Cihan Devleti Sultanı II. Abdülhamid Han'ın kabrinin bulunduğu Çemberlitaş bölgesinden geçen Bağcılar-Kabataş tramvay hattının çıkarttığı sesi en aza indirmek için başlatılan proje 81 gün süren çalışmalar ile 2018 yılında tamamlanmıştı. Demiryolu altyapısı, gürültüyü minimum seviyeye indirecek özel malzemeler kullanılarak tamamen yenilenmişti. Havadan çekilen görüntülerde ise tramvay geçerken led ışık sisteminin kırmızı yandığı görülüyor. Proje kapsamında, çift yönde toplam 306 metre ray hattının revizyon çalışması ve türbe önünde 150 metre rayın değiştirilmesi işlemi yapıldı. Divanyolu Caddesi üzerinde Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray hattı bölümüne, zemine gömülü renkli ışık bulunuyor. Tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegre edilen aydınlatma ile tramvay geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye giriyor.

"Efendimize olan hürmetin bugün modern şehir hayatına yansımasını görüyoruz"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarihçi Zafer Bilgi, "Osmanlı döneminde Divan yolu diye geçen bugün tramvayın geçtiği yol üzerinde Sultan Abdülhamid Han'ın ve diğer padişahlarında kabrinin olduğu bölgeden bahsediyoruz. Bugün orada Türk Ocağı Derneği olarak biliniyor orası. O hazire içerisinde Sultan Abdülhamid Han'ın olmasından dolayı tramvayın o bölgeden geçtiği yer hem kırmızı ışık ile hem de kauçuk malzeme ile sesin azaltılmaya çalışıldığını biliyoruz. Aslında bu sesin azaltılması Medine'de Hicaz demiryolu yapılırken, peygamber efendimize yaklaştıkça demiryolunun sesin azaltılması için yaptırdığı gayretin borcu olarak bugün yaşatıldığını görüyoruz. Sultan Abdülhamid Han'ın yaptırdığı tren Hicaz'a yaklaşınca Efendimizi rahatsız etmemek adına, etraftaki insanların huşu içerisinde yaptığı ibadete engel olmama adına yaklaştığı yerde sesinin azaltılmasını sağlıyor. 2018 yılında yapılan proje ile efendimize olan hürmetin bugün modern şehir hayatına yansımasını görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Sadettin Saran saatlerdir ifade veriyor! Tüm gözler adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title