Sulama sorunları mercek altında

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Kaynaklardan yeterli miktarda beslenemeyen Bursa Yenişehir Fethiye göletinden su çekilerek sulu tarım yapılması yasaklandı.

Bu sezon kuraklıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, sulu tarım yapan çiftçilerin kuraklığa bağlı su yetersizliğinden üretim kayıpları yaşamamaları için alınması gereken tedbirler Kaymakamlık'ta düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Toplantıya Kaymakam Rahmi Köse, DSİ 1. Bölge Müdürü Şaban Efe, DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürü Şerife Başekin, DSİ Ziraat Mühendisi Bülent Aladağ, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Mehmet Akın, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ve Fethiye Mahalle Muhtarı Hasan Çetin katıldı.

İlçedeki göletlerin su miktarlarının yeterli seviyede olduğu vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Fethiye köyündeki sulama göletini besleyen kaynakların yetersiz kaldığını vurguladı. Aktaş, bu göletten su alınarak tarımsal faaliyetlerde kullanılamayacağını kaydetti.

Kaymakam Rahmi Köse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kuraklıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, sulu tarım yapan çiftçilerin kuraklığa bağlı su yetersizliğinden üretim kayıpları yaşamamaları için alınması gereken önlemler görüşüldü.

Toplantıda, ilçedeki göletlerinin su miktarlarının yeterli seviyede olduğu vurgulanırken, Fethiye köyündeki sulama göletini besleyen kaynakların yetersiz kaldığı vurgulandı. Komisyon kararıyla bu göletten su alınarak tarımsal faaliyetlerin yapılmasına izin verilmeyecek.

Gelişmeyi değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Fethiye'deki göleti besleyen yeterli kaynağın olmadığını ifade ederek, "Teknik bakımdan nasıl bir çözüm bulunur diye araştırma yapılacak" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel