SUBÜ Hendek MYO'da emekliye ayrılan Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Yener'e veda programı düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu'nda emekliye ayrılan Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Yener için veda programı düzenlendi. Ramazan ayı nedeniyle iftar organizasyonuyla birlikte gerçekleştirilen veda programı, Hendek MYO akademik ve idari personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İftarın ardından Hendek MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman ile Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihat Kurt, emekliye ayrılan Yener'e plaket ve hediye takdiminde bulundu. Müdür Erduman, Yener'e uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetler ve yetiştirdiği öğrenciler için teşekkür ederken, sonraki yaşantısında mutluluklar diledi. - SAKARYA