STSO Başkanı Kuzu, Siirt'te yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan Mat Triko tekstil fabrikasını ziyaret etti.

STSO Başkanı Kuzu, Siirt'te yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi

SİİRT - Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan Mat Triko tekstil fabrikasını ziyaret etti. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Siirt şehir merkezinde kurulan Mat Triko tekstil fabrikasında 60 vatandaşa iş kapısı sağlandığını belirten Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, bölgeye yatırım yapacak tüm iş insanlarını Siirt'te davet ettiğini söyledi.

Başkan Kuzu, "İki yıl önce tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının ilimizde yatırım yapmaları için başlatmış olduğumuz girişimlerimize Mat Triko tekstil fabrikasının sahibi Sedat Mat olumlu cevap vererek Odamız, Dicle Kalkınma Ajansı ve Siirt belediyemizin katkılarıyla buraya yatırımını yaptı. İlk etapta şu anda burada 60 kişi çalışıyor. İki ay içerisinde de inşallah bu sayı 100 kişiye ulaşacaktır. Özellikle burada triko anlamında üretim var. Bu üretimde çalışan bayanlarımız özellikle tamamen Siirtlilerden oluşuyor ve Siirt'in ekonomisine ciddi anlamda katkı sunuyorlar. Bu yüzden de bizleri kırmayıp ilimizde yatırım yapan Sedat beye teşekkür ediyorum. Buradan yatırımcılara da çağrıda bulunmak istiyorum. Buraya gelin yatırımlarınızı yapın biz Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Elimizden geldiğince her türlü hizmet için biz buradayız" dedi.