Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat Darbesi'ni Kınamak İçin Siyah-Beyaz Yayınladı

Malatya'nın yerel gazetelerinden Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıldönümünde geleneksel siyah-beyaz baskısıyla okurlarıyla buluştu. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Ali Er, darbenin yıldönümünde darbeleri kınamak amacıyla bu uygulamayı sürdürdüklerini belirtti.

2001 yılından bu yana her 28 Şubat ve 12 Eylül'de siyah-beyaz yayınlanan Sonsöz Gazetesi, bu yıl da geleneğini bozmadı. Darbelere karşı duruşunu vurgulayan Ali Er, "28 Şubat, Türk milleti üzerinde kara bir buluttu. O dönemi unutturmamak ve milletimize hatırlatmak için gazetemizi siyah-beyaz olarak çıkardık" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşunu ilke edindiklerini vurgulayan Er, merhum BBP Genel Başkanı'nın "Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam" sözünü hatırlatarak, Sonsöz Gazetesi'nin de aynı kararlılıkla süreci protesto ettiğini ifade etti.

Geçmişte yaşanan darbelerin oluşturduğu kara bulutların dağıldığını belirten Ali Er, Türkiye'de demokrasinin artık sağlam temeller üzerine inşa edildiğini ve milli birliğin önemini vurguladı. - MALATYA