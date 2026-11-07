ŞÖNİM, Eskişehir cezaevinde hükümlülere kadına şiddetle mücadele eğitimi verdi

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere yönelik eğitim programı düzenlendi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, uzman personeller tarafından şiddetin tanımı, türleri, yasal yaptırımlar ve toplumsal etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hükümlülerin farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı