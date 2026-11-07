Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ŞÖNİM, Eskişehir cezaevinde hükümlülere kadına şiddetle mücadele eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ŞÖNİM, Eskişehir cezaevinde hükümlülere kadına şiddetle mücadele eğitimi verdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİM, Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere yönelik eğitim programı düzenledi. Programda şiddetin tanımı, türleri, yasal yaptırımlar ve toplumsal etkileri anlatıldı; eğitim soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere yönelik eğitim programı düzenlendi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, uzman personeller tarafından şiddetin tanımı, türleri, yasal yaptırımlar ve toplumsal etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hükümlülerin farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları12

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz