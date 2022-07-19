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Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı

Son dakika haber... Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'nin düğün törenine katıldı.

Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'nin düğün törenine katıldı.

Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Şehit Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'yi düğün töreninde yalnız bırakmadılar. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Erol Ayyıldız, Şehit Mevlüt Kahveci'nin Kardeşi Ayhan Kahveci ve Zeynep Kayacan'ın mutluluğuna ortak olarak, genç çifte ömür boyu mutluluk dilediler. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erol Ayyıldız mehmet ersoy Yerel Haberler Son Dakika

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