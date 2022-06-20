Son dakika... Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni atamalar Son dakika haberine göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Üniversiteye yeni atamalar gerçekleştirildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Üniversiteye yeni atamalar gerçekleştirildi. Rektör Karacoşkun tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı'na İpek Agçadağ Çelik, İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı'na Muharrem Şahiner, Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Ana Bilim Dalı'na ise Üzeyir Köse doçent olarak atandı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Doğan Yerel Haberler Son Dakika

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