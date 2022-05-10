Son dakika! Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar hız kazandı

KUYUCAK, AYDIN (İHA) - Kuyucak Belediyesi tarafından yapımı devam eden Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar hız kazandı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, çalışmaları yerinde inceledi.

Horsunlu Mahallesi'nde yeni bir nefes olacak olan Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde, Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma sürüyor. Çim döşeme işlemlerinde sona gelinirken, çevre düzenlemeleri de devam ediyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, çalışmaları yerinde inceleyerek Horsunlu Sosyal Tesisleri'nin sezona yetiştirileceğini söyledi. Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde Düğün Salonu, Kır Düğün Alanı, Yüzme Havuzu, Basketbol, Voleybol ve Tenis Kortu sahaları yer alacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel