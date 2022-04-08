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Son dakika haberleri: Polis teşkilatından kaymakama ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Polis teşkilatından kaymakama ziyaret

Son dakika haberler... Erzincan'ın Tercan ilçesi Emniyet Müdürlüğü heyeti Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i "Polis Haftası" münasebetiyle ziyaret etti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesi Emniyet Müdürlüğü heyeti Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i " Polis Haftası" münasebetiyle ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı ve beraberindeki heyet Kaymakam Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevi başında olan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor, görevi başında şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi. - ERZİNCAN

Son dakika haberleri: Polis teşkilatından kaymakama ziyaret

Son dakika haberleri: Polis teşkilatından kaymakama ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Kazım Çelik, Erzincan, Polis, Yerel, Haberler

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