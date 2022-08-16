Son dakika haberi... Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması Yerel Haberler Son dakika yerel haberine göre Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Söke Şehitliği'nde temizlik çalışması yaptı. Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Söke Şehitliği'nde temizlik çalışması yaptı. Asri mezarlık içinde bulunan şehitlikte bakım ve temizlik çalışmalarını yapan Söke Belediyesi ekipleri, şehitlerin ebedi istirahatgahlarını 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretleri için hazır hale getirdi. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlacak. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Söke Belediyesi Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi... Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.