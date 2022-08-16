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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yerel Haberler

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sinanpaşa'ya bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Belde girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir klasik otomobil ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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