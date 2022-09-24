Son dakika haber | Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parkı yenileniyor Yerel Haberler Son dakika haberine göre 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parkı'nda çocuklarla buluşan Belediye Başkanı Alim Işık, imalatı tamamlanan parkı inceledi ve mahalle sakini çocuklarla sohbet etti. 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parkı'nda çocuklarla buluşan Belediye Başkanı Alim Işık, imalatı tamamlanan parkı inceledi ve mahalle sakini çocuklarla sohbet etti. Kısa süre önce imalat çalışmaları başlayan ve tamamen yenilenen 100. Yıl Mahallesinde yer alan Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parkı'ında çalışmalar tamamlandı. Parkı incelemek amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte parka giden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, parkta oyun oynayan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla kısa süre sohbet eden Başkan Işık, geleceğin teminatı gençler ve çocuklar için hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Işık, çocuklara yeni yapılan Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parka sahip çıkmalarını istedi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Abdullah Aslan Alim Işık Piyade Yerel Haberler Son Dakika

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