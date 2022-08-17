Son dakika haber | İncirlerini herkes yesin diye tabela astı, duasını şehitlere istedi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli okul müdürü Erol Aytar, bahçesinde yetişen incirlerden herkes yesin diye ağaca "İncir yemek serbesttir" yazılı tabela astı. Tabelanın arkasına da "Şehitlerimizin ruhuna El Fatiha" yazarak duasını şehitlere adayan okul müdürü taktir topladı.

Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde yaşayan emekli okul müdürü Erol Aytar (60) örnek bir davranışa imza attı. Kendisine ait 500 metrekarelik bahçede incir başta olmak üzere birçok meyve yetiştiren Aytar, yaz aylarında Antalya'da en çok tüketilen meyveler arasında bulunan inciri vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yolun hemen yanında yetiştirdiği incir ağaçlarının üzerine "İncir tüketmek serbesttir" yazılı bir tabela asan Erol Aytar'ın örnek davranışı, mahallede yaşayan vatandaşların takdirini topladı. Aytar, tabelanın arka tarafına da "Şehitlerimizin ruhuna El Fatiha" yazarak duasını şehitlere adadı. Tabelayı gören vatandaşlar incirlerden toplayıp yiyor.

"İnsanlarımız yedikçe Allah daha çok veriyor"

Erol Aytar, ağaca tabelayı astığı günden beri ağacının hızla büyüdüğünü ve meyve veriminin de arttığını söyledi. 2018 yılından beri incirlerini ikram ettiğini belirten Aytar, "Tabelayı asarak gelen geçen daha rahat yesin istedim. Helal haram düşünmesinler yesinler istiyoruz. 5 yıl önce ağaç daha küçüktü, şimdi daha da büyüdü. Yedikçe ağaç büyüyor ve meyve verimi de artıyor. Diğer incir ağaçlarına benzemiyor. İnsanlarımız yedikçe Allah daha çok veriyor. İnsanlar buraya gelerek dua etmek istiyorlar. Ben de şehitlerimizin ruhuna Fatiha okumalarını istedim" dedi.

"Biz de onun sayesinde incir tüketiyoruz"

Mahallede sık sık ağaçtan incir toplayıp yiyen Ahmet Üstüntaş, "Erol hocamızdan Allah razı olsun. Her sene levhayı asıyor. Biz de onun sayesinde incir tüketiyoruz. Gelen geçen de yiyor. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA