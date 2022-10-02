Son dakika haber: Gönen Ticaret Odası seçimini İsmail Mutlu kazandı

Gönen Ticaret Odası'nın seçimlerini 7 Meslek Dalının tamamını kazanarak kazanan beyaz listede İsmail Mutlu başkan oldu.

Tüm Meslek Dallarında toplamda 802 üyenin oy kullanması gereken GTO Seçimlerinde 672 üye oy kullandı. Beyaz Liste ile seçime giren İsmail Mutlu 373 Oy alırken Sarı Liste ile seçime giren mevcut Başkan Ahmet Selvi 283 oy aldı. 16 oy geçersiz sayıldı.

Uzun süredir Gönen gündemini meşgul eden Gönen Ticaret Odası seçimleri dün GTO Hizmet binasında mevcut başkan Ahmet Selvi ile beyaz liste ile İsmail Mutlu ve ekibi yarıştı.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Gönen Ticaret Odası Hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerin son bulmasıyla saat 17: 00'da oy sayımına geçildi. Her iki listede yer alan 7 meslek dalının her meslek dalından 2 şer kişinin yer aldığı ve Gönen İlçe Seçim Kurulu üyelerinin titiz sayımı sonucu Beyaz Liste zaferini ilan etti. Seçimi tüm meslek dallarını kazanarak 7 - 0 sonuçlandırdı.

Gönen Ticaret Odası Hizmet Binası önünde toplanan Beyaz Liste taraftarlarına sıcağı sıcağına açıklamada bulunan yeni Başkan İsmail Mutlu; "Tüm meslek dallarını 7-0 kazandık. Bu seçimlerin kazananı sizlersiniz. Bize üyelerimiz görev verdi, yetki verdi. Bizlerde üyelerimizin verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanacağımıza söz vermiştik. Sözümüzü yerine getireceğiz. Gücümüzü Üyelerimize hissettireceğiz. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR