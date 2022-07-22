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Son dakika haber: Geri dönüşümden kazandıklarını sokak hayvanları için harcıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Geri dönüşümden kazandıklarını sokak hayvanları için harcıyor

Son dakika habere göre Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 55 yaşındaki Emine Sarıkaya, sokaklardan topladığı cam ve plastikleri depozito iade makinalarında para puana çevirerek kedi ve köpek maması alıyor.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 55 yaşındaki Emine Sarıkaya, sokaklardan topladığı cam ve plastikleri depozito iade makinalarında para puana çevirerek kedi ve köpek maması alıyor.

Sokakları temizlerken geri dönüşüme de katkı sağlayan Emine Sarıkaya, elde ettiği para puanları sokak hayvanları için kullanıyor. Türkiye'de ilk kez Yalova'da uygulanan EKOMAT projesi çerçevesinde şehrin birçok noktasına depozito iade makinaları yerleştirildi. Sokakları temizlerken cam ve plastikleri ayrıştıran belediyenin temizlik görevlisi Sarıkaya, bunları depozito iade makinalarına atarak para puan biriktiriyor. Bu para puanlarla anlaşmalı marketlerden sokak hayvanları için mama alan Sarıkaya, sonrasında da kedi ve köpekleri besliyor.

1 ayda 50 kilo mama aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlayan Sarıkaya, evsel atıklar ile geri dönüştürülebilen ürünleri aynı zamanda kaynağında ayrıştırdığını belirti. Çalışma alanı üzerinde bulunan esnafları da konu hakkında bilgilendirerek plastik ve cam atıklarını biriktirmelerini sağladığını ifade eden Sarıkaya, "Hem onların topladıklarını hem de kendimin topladığı geri dönüştürülebilen ürünleri EKOMAT'a atıyorum. Daha önce sokak hayvanlarını beslemek için mamayı ya kendi bütçemden ya da belediyemiz Veteriner İşlerinden alıyordum. Bu uygulama sayesinde biriktirdiğim puanlarla 1 ayda yaklaşık 50 kilo mama aldım. Bu proje ile kendi çapımda hem geri dönüşüme katkı sağlıyorum hem de sokaklardaki can dostlarımıza nefes oluyorum. Bunu yapmamdaki amaç gençlere de örnek olmak. Onlar da hem çevremizi temiz tutarken bu uygulama ile sokak hayvanlarına da destek olabilirler. Herkesi çevre temizliğine ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

20 yıldır belediyede çalışan Sarıkaya, vatandaşları da çevreye karşı duyarlı olmaya çağırdı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yalova Belediyesi Yalova kedi Yerel Haberler Son Dakika

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