Son dakika haber... Genç Sağlıkçı Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Yerel Haberler Son dakika yerel haberine göre Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan Alican Kaya (32) Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan Alican Kaya (32) Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 112 acil ekiplerince Olur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Kaya hayatını kaybetti. Alican Kayanın ani ölümü yakınlarını ve Ormanağzı köylülerini derinden üzdü. Alican Kayanın cenazesi Ormanağzı köyü Bağlar camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veridi. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Alican Kaya Kalp Krizi Yerel Haberler Son Dakika

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