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Manisa'nın Soma İlçesinde Orman Yangını

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Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 4 uçak, 6 helikopter ve 18 arazözle müdahale ediliyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için 4 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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