Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

SOLOTÜRK ekibinden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e ziyaret

SOLOTÜRK ekibinden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 3 gün boyunca gösteri uçuşu gerçekleştirerek, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak olan SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.

Çanakkale'de 3 gün boyunca gösteri uçuşu gerçekleştirerek, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak olan SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı, Binbaşı M. Erhan Aydemir, Üsteğmen Ş. Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı, Alan Başkanı Kaşdemir'e imzaladıkları Şehitler Abidesi yakınında havada çekilmiş olan fotoğrafı takdim etti.

SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 24-25 Nisan Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri programları çerçevesinde, Çanakkale ve Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Çanakkale halkına ve Türkiye'nin dört bir noktasından kente ve Tarihi Yarımadaya gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Alan Başkanı Kaşdemir, SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı, Binbaşı M. Erhan Aydemir, Üsteğmen Ş. Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı'na minyatür Şehitler Abidesi maketi takdim etti.

SOLOTÜRK pilotları ise Başkan Kaşdemir'e imzaladıkları Şehitler Abidesi yakınında havadan çekilmiş olan fotoğrafı hediye etti. - ÇANAKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.