Söke Kaymakamı, Gaziler Günü'nde Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Söke Kaymakamı Ali Akça, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazileri Ahmet Çıtak ve İdris Küçük'ü evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde gazilerle sohbet eden Kaymakam Akça, vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerin milletimizin gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Gazilerimizin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Akça, sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Kaymakam Akça, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle tüm gazilere minnet ve şükranlarını sunarken, hayatlarını kaybeden tüm gazilere de Allah'tan rahmet diledi. - AYDIN