Söke İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 'anız yakma' uyarısı - Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Türkiye'de önemli tarım arazilerine sahip olan Aydın'da üretim son hızıyla sürerken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere anız yakma uyarısı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla anız yakmanın suç olduğu hatırlatılarak paylaşımda, "Anız yakmak, geleceğimizi yakmak demektir. Anız yakmak suçtur. Anız yakarak toprağı fakirleştirirsiniz. Toprakta yaşayan canlıları yok edersiniz. Ekositemi bozar geleceği yok edersiniz. Karayoluna yakın anız yangınları ile görüş mesafesine engel olarak kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Anız yangını yakın tarla, bahçe veya ormanlara sıçrayarak kontrolden çıkarabilir, başkalarına zarar verebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel