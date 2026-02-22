Haberler

Söke Müftülüğü'nden öğrencilere gönül sofrası
Söke İlçe Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin katkılarıyla her gün 100 üniversite öğrencisine iftar verecek. Organizasyon, öğrencilerin yalnız olmadığını hissettirmek ve birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Söke İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programın, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Yenikent mevkiinde bulunan unlu mamuller satışı yapan bir kafede gerçekleştirileceği bildirildi. İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, Ramazan ayı boyunca her gün düzenlenecek iftar programı ile gençlerin yalnız olmadığını hissettirmeyi ve birlik beraberlik duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Program kapsamında üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek iftar açacağı, gönül sofralarında buluşmanın hedeflendiği belirtilirken, organizasyona destek veren hayırseverlere teşekkür edildi. Söke İlçe Müftüsü Taner, Ramazan'ın bereketini paylaşmak isteyen öğrencileri gönül sofralarına davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
