Söke'de Tek Tırnaklı Hayvanlarda Ruam Taraması Yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde tek tırnaklı hayvanlara yönelik mallein testi ile ruam hastalığı taraması gerçekleştirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ayrıca hayvanların kimliklendirme işlemleri de tamamlandı.

Ruam hastalığı başta at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen, zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) özellikte tehlikeli bir hastalık olarak biliniyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tarama ve kimliklendirme çalışmaları ile hem hayvan sağlığının korunması hem de halk sağlığı açısından önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tek tırnaklı hayvanlar için mallein (ruam) hastalık taraması ve kimliklendirilmesi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan kontrollerin düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN