Söke'de Kuş Gribi Saha Taraması Yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde, kuş gribi taramasının bir parçası olarak Doğanbey Mahallesi'nde tavuklardan numuneler alındı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Ekipler, hastalık belirtilerinin tespiti için kontroller gerçekleştirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kuş gribi saha taraması kapsamında Doğanbey Mahallesi'nde kırsal mahallelerdeki tavuklarından incelenmek üzere numuneler alındı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürülen kuş gribi (avian influenza) saha taramaları çerçevesinde Doğanbey Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Mahalledeki köy tavuklarından alınan numuneler laboratuvarda incelenmek üzere ilgili yerlere gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde kanatlı hayvanlarda hastalık belirtisi olup olmadığının tespiti ve erken uyarı sisteminin etkin şekilde yürütülmesi amaçlanırken, yetkililer vatandaşların bu tür çalışmalara destek olmasını istendi. Ayrıca kanatlı hayvanlarda olağan dışı durumların fark edilmesi halinde en yakın tarım birimine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
