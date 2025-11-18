Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla ilçe merkezi ve Bağarası Mahallesi'ndeki satış ve toplu tüketim yerlerinde risk esaslı denetim gerçekleştirdi.

Gıda işletmelerinin hijyen şartları, ürün saklama şartları ve mevzuata uygunluk yönünden incelendiği kontrollerde ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Risk değerlendirmesine göre belirlenen işletmelerde yapılan kontrollerde gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar da yerinde iletildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - AYDIN