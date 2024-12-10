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Söke'de Dünya İnsan Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Söke'de Dünya İnsan Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Söke'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başvurular değerlendirildi, denetimlerde sorun yaşanmadı.

Söke'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçe İnsan Hakları Kurulu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak güne anlam kattı. Kurul üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek; yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2024 yılı içinde Söke'de vatandaşlar tarafından istek ve şikayet kutularına toplamda 87 başvuru yapıldığı açıklandı. Bu başvuruların 46'sının şikayet, 35'inin teşekkür, 6'sının ise hem şikayet hem de teşekkür içerikli olduğu belirtildi. İlçe İnsan Hakları Kurulu, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek ilgili birimlere iletti. Söke'deki 9 kamu kurumunda bulunan istek ve şikayet kutuları, halkın taleplerini doğrudan iletebilmesi için aktif olarak kullanılıyor.

"Denetimlerde sorun görülmedi"

2024 yılı boyunca İlçe İnsan Hakları Kurulu, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma nezarethanelerine 5 kez, Huzurevi ve Kız Öğrenci Yurdu'na ise birer kez ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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