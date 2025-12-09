Haberler

Söke'de arıcılara İcmal Listesi uyarısı

Söke'de arıcılara İcmal Listesi uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke ilçesinde Arılı Kovan Desteklenmesi'nden yararlanmak isteyen üreticiler, eksik evraklarını tamamlamak için 19 Aralık 2025 tarihine kadar süreye sahip. Yetiştiricilerin bilgilerini kontrol etmeleri ve hatalı verileri düzeltmeleri gerekiyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Arılı Kovan Desteklenmesi'nden faydalanmak isteyen üreticiler, 19 Aralık 2025 tarihine kadar eksik evraklarını tamamlayabilecek.

Söke İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 üretim yılı Arılı Kovan Desteklemesi İcmal Listesi İlçe Müdürlüğümüzde 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar askıda kalacaktır. Yetiştiricilerimizin belirtilen süreye kadar askı listelerindeki bilgileri kontrol etmeleri, eksik ya da hatalı bilgileri yazılı olarak İlçe Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Askı süresi bittikten sonra yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Değerli yetiştiricilerimize önemle duyurulur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title