SODAM yılsonu sergisi açıldı

Projesi bizzat Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından hazırlanan Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) ilk ürünlerinin beğeniye sunulduğu yılsonu sergisi açıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından projesi hazırlanan ve Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Canik Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Bala Hatun Hanım Konağı'nda geçen eylül ayında hizmete sunulan SODAM'ın ilk ürünlerinin beğeniye sunulduğu yılsonu sergisinin açılışı, Vali Dağlı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

SODAM projesinin, dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik olarak hayata geçirildiğini ve aile, toplum, ahlak, sağlık ile dini ve manevi değerler eğitimleri de verilerek, kadınların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için gayret gösterildiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, merkezde İŞKUR istihdam garantili kurslar da açılarak bölgede yaşayan kadınlarımıza mesleki donanım kazandırıldığını ifade etti.

Geride kalan 9 aylık süre içerisinde SODAM'daki kurslara katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin bu projenin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve kadınlara imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini göstermesi açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Zülkif Dağlı, kadınlara eğitim ve istihdam anlamında verilen her desteğin aynı zamanda toplumu da güçlendirdiğine inandığını belirterek şunları söyledi:

"Eğitimlerini tamamlayarak gerekli becerileri edinen kadınları iş dünyası ile buluşturarak, başta tekstil sektörü olmak üzere iş ortamına yönlendireceğiz. Ayrıca burada sergilenen ürünlerin satışı da başladı ve bunun da kadınların aile ekonomilerine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu vesileyle SODAM kurslarına devam ederek emekleriyle bu güzel ürünlerin yer aldığı serginin hazırlanmasında katkısı bulunan tüm kadın kursiyerlerimizi ve öğreticilerimizi tebrik ediyorum." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel