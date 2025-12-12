Patnos'ta evi yanan aileye dernekten yardım eli

Sobadan çıkan yangında evi tamamen küle dönen aileye, Patnos İyilik Elçileri Derneği destek çalışması başlattı.

Patnos İyilik Elçileri Derneği ekibi, Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Çukurbağ Köyü'nde gece saatlerinde sobadan kaynaklanan yangında evi tamamen kullanılamaz hale gelen aileye yardım ulaştırdı. Yangının ardından baba ve beş çocuğunun ciddi mağduriyet yaşadığı, babanın tedavi sürecinde olması nedeniyle ekonomik sıkıntıların daha da ağırlaştığı belirtildi.

Ailenin durumunun öğrenilmesinin ardından harekete geçen dernek başkanı Nedim Geçit, kapsamlı bir yardım çalışması başlatarak mağdur ailenin yanında olduklarını ifade etti. - AĞRI