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Sivas'taki Geminbeli Tüneli 13 yıla rağmen bitmedi, bu kez kasım ayı hedefi konuldu

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Sivas'taki Geminbeli Tüneli 13 yıla rağmen bitmedi, bu kez kasım ayı hedefi konuldu
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Sivas'ta Bayburt Grup'un yapımını üstlendiği Geminbeli Tüneli, 13 yıla rağmen hâlâ bitirilemedi. Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, mekanik üstyapı inşasına başlandığını, tüneli kasım ayında trafiğe açmayı hedeflediklerini söyledi.

Sivas'ta Bayburt Grup tarafından yapımı üstlenilen Geminbeli Tüneli, aradan geçen 13 yıla rağmen hala bitirilemedi. Bir çok kez açılış tarihi verilip, son olarak 4 Eylül tarihi işaret edilen tünel için bu kez de kasım ayı denildi.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımına 2013 yılında başlandı. Bayburt Group tarafından inşası süren tünelin 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, aradan geçen 13 yıla rağmen hala tamamlanamadı. Tünel, 8 farklı ulaştırma bakanının dönemine şahitlik ederken kış aylarında sürücülere zor anlar yaşattı. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel için bir çok kez açılış tarihi verilirken son olarak 4 Eylül tarihinde açılacağı söylenmişti. 4 Eylül tarihinde açılamayan tünel için bu kez de kasım ayı denildi.

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, "Geminbeli Tüneli'nde görüldüğü üzere mekanik üstyapı inşasına başlamış bulunmaktayız. İnşallah kasım ayında tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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