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Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Samet Dülek - Yerel
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Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Sivas'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı Sivas'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü İtfaiye...

SİVAS (İHA) - Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sivas'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Taşlıdere Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. 34 LP 3304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Samet Dülek - Yerel

Otomobil, İtfaiye, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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