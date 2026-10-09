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Sivas'ta Karşıyaka Köprüsü'nde hatalı sollayan sürücü, çarpışmaktan son anda kurtuldu

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Sivas'ta Karşıyaka Köprüsü'nde hatalı sollayan sürücü, çarpışmaktan son anda kurtuldu
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Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Karşıyaka Köprüsü üzerinde hatalı sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen otomobille burun buruna geldi ve çarpışmaktan son anda kurtuldu. Muhtemel kazanın eşiğinden dönülen anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Sivas'ta hatalı sollama yapan bir sürücü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille burun buruna gelen sürücü, çarpışmadan son anda kurtuldu.

Muhtemel bir kazanın eşiğinden dönülen anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, hatalı sollama yapan aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışma tehlikesi yaşadığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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