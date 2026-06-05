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Trafik kazasıda ölen karı koca birlikte toprağa verildi

Trafik kazasıda ölen karı koca birlikte toprağa verildi
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Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Özkan Şahinkaya ve eşi Ayşe Şahinkaya, cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedildi. Kazada sürücü Musa Bal da öldü, çiftin çocukları yaralandı.

Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölen Özkan Şahinkaya ve eşi Ayşe Şahinkaya, kılınan cenaze namazlarının ardından birlikte toprağa verildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün Çeltek köyü mevkiinde Musa Bal (54) yönetimindeki 58 AT 879 plakalı hafif ticari araç ile Özkan Şahinkaya yönetimindeki 58 AHB 600 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Musa Bal ve Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Şahinkaya çiftinin çocukları M.Ş. ve B.Ş. hafif şekilde yaralandı.

Özkan Şahinkaya ve eşi Ayşe Şahinkaya için bugün İkindi namazının ardından Sivas'ta bulunan Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Çift kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı mezarlığında toprağa verildi.

Kazada ölen Musa Bal ise Yakupoğlan köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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