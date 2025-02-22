Sivas'ta Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Belirlendi
Sivas Merkez İlçe'de hatimle teravih namazının kılınacağı camiler Sivas İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Toplam 12 camide gerçekleştirilecek olan bu uygulama, binlerce Müslümanın ilgisini çekti.
Binlerce Müslümanın yoğun ilgi gösterdiği hatimle teravih namazının Sivas Merkez İlçe'de hangi camilerde uygulanacağı Sivas İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Buna göre merkez ilçede 12 camide hatimle teravih kılınacak.
Bu camiler; Yeni Camii, Asr-ı Saadet Camii, Zincirli Minare Camii, Özsoylar Camii, Yenişeyh Çoban Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii, Tuğut Kardeşler Camii, Selçuklu Yeşil Camii, İmaret Camii, Safa Camii, Süleymaniye Camii, Keziban Hatun İstiklal Camii olarak belirlendi. - SİVAS