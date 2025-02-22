ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

YRP'nin ardından, onlar da AK Parti'yi geri çevirdi
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı

Sivas'ta Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Belirlendi

Sivas'ta Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Merkez İlçe'de hatimle teravih namazının kılınacağı camiler Sivas İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Toplam 12 camide gerçekleştirilecek olan bu uygulama, binlerce Müslümanın ilgisini çekti.

Binlerce Müslümanın yoğun ilgi gösterdiği hatimle teravih namazının Sivas Merkez İlçe'de hangi camilerde uygulanacağı Sivas İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Buna göre merkez ilçede 12 camide hatimle teravih kılınacak.

Bu camiler; Yeni Camii, Asr-ı Saadet Camii, Zincirli Minare Camii, Özsoylar Camii, Yenişeyh Çoban Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii, Tuğut Kardeşler Camii, Selçuklu Yeşil Camii, İmaret Camii, Safa Camii, Süleymaniye Camii, Keziban Hatun İstiklal Camii olarak belirlendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kar birikintisine yaklaşanlar korkunç manzarayla karşılaştı
img

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
img

Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.