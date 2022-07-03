Sivas Katliamı'nın 29. Yılında, Sahnede 'Abdal' Vardı 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Sivas Katliamı'nın 29'uncu yılında; Pir Sultan’ı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu ‘Abdal’, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankaralılarla buluştu. 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Sivas Katliamı'nın 29'uncu yılında; Pir Sultan'ı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu 'Abdal', Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde Ankaralılarla buluştu. Sibel Arıcan'ın yönetmenliğinde, Dodan Özer tarafından sahnelenen oyunda; Emir Asil Sever çello, Ahmet Özcan Alan perküsyon, Tarık Özlemez ud ve Bilim Serhat İlim klavye ile sanatçıya eşlik etti. 'Abdal', Çankayalılardan beğeni topladı. ANKA / Yerel Çankaya Belediyesi Sivas Katliamı Yerel Haberler

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