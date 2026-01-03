Haberler

Şişli'de ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi

Güncelleme:
İstanbul Şişli'de etkili olan lodos nedeniyle bir ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırdı.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle ağaç devrildi. Şişli'de otomobilin üzerine devrilen ağaç ise otomobile zarar verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç park halinde otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacın dallarını kesilerek kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

