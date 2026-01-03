Şişli'de ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle ağaç devrildi. Şişli'de otomobilin üzerine devrilen ağaç ise otomobile zarar verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç park halinde otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacın dallarını kesilerek kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL