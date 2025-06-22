Şişli'de Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

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Şişli Kaymakamlığı, ilçede yapılması planlanan gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarını bir gün süreyle yasakladığını duyurdu. Yasaklama kararı, sosyal medya üzerinden yapılması planlanan protestoların kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği gerekçesiyle alındı.

Şişli Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı grupların sosyal medya mecralarında ilçemiz sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çağrılar yaptığı tespit edilmiştir. Yapılması planlanan ya da yapılması muhtemel bu tür etkinliklerin; kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve olumsuz yönde vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bir gün süreyle, Şişli ilçesi sınırları içerisinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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