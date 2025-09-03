Haberler

Şırnak'ta Satın Alınan Ekmeğin İçinden Böcek Çıktı

Şırnak'ta bir vatandaş, bakkaldan satın aldığı ekmeğin içinde böcek buldu. O anları kaydederek denetimlerin artırılmasını talep etti.

Şırnak merkezde bir vatandaşın satın aldığı ekmeğin içinden böcek çıktı.

Şırnak'ta bakkaldan ekmek alan bir kişi, evde karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ekmeğin alt kısmında bir böcek olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. İsminin açıklanmasını istemeyen şahıs, denetimlerin arttırılmasını istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
