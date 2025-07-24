Şırnak Sağlık-Sen Başkanı Basın Bayramı'nı Kutladı

Şırnak Sağlık-Sen Başkanı Basın Bayramı'nı Kutladı
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Şırnak Sağlık-Sen Başkanı Sabgatullah Anmal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı. Yerel gazeteler ve haber ajansları ziyaret edildi.

Şırnak Sağlık-Sen Başkanı Sabgatullah Anmal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Sabgatullah Anmal, beraberindeki heyetle birlikte kentteki yerel gazeteleri ve ulusal haber ajans temsilcilerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve 24 Temmuz Basın Bayramı'nın önemi vurgulandı.

Anmal, gazetecilik mesleğinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, kamuoyunu aydınlatma ve idarecilere ışık tutma gibi zor ve meşakkatli bir görevi yerine getiren tüm gazetecilerin Basın Bayramı'nı tebrik ettiğini ifade etti.

Başkan Anmal ayrıca Cizre, Silopi, İdil ve Silopi'de de yerel gazete sahipleri ile ulusal ve yerel haber ajanslarını ziyaret etiklerini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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