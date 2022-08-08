Şırnak haberi! Şırnak'ta göçerler yayla yolunda
Şırnak yerel haberine göre Şırnak'ta göçerler, Beytüşşebap ilçesindeki yaylaların yolunu tuttu.
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Şırnak'ta göçerler, Beytüşşebap ilçesindeki yaylaların yolunu tuttu. Göçerler dereleri geçerken belgeselleri andıran görüntüler oluştu.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında 5 ay boyunca kalan besiciler, 3 ay boyunca suyun debisinin düşmesini bekledikten sonra sürülerini başka bölgelere çıkarmak için derelerden geçiriyor. Görüntüler belgeselleri aratmazken tek sıra halinde dereyi geçen koyun ve keçiler, çobanlar eşliğinde başka yaylalara çıkmaya başladı. - ŞIRNAK
İhlas Haber Ajansı / Yerel