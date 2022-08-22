Şırnak haberi: Görev yeri değişen Silopi Kaymakamı Kuruca, vatandaşla helalleşti Yerel Haberler Şırnak haberi... Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aydın'ın Didim ilçesine atanan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca veda ziyaretlerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aydın'ın Didim ilçesine atanan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca veda ziyaretlerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Aydın'ın Didim ilçesine atanan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, veda ziyaretleri çerçevesinde kurum amirleri ve esnaf ile bir araya geldi. Kaymakam Kuruca, ilçe kaymakamlık bünyesinde görev yapan müdürler ile bir araya gelerek vedalaştıktan sonra, ilçe esnafını dolaşarak helallik diledi. Vatandaşlar da Kaymakam Kuruca'ya yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunarak uğurladı. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Can Kazım KURUCA Silopi Aydın Yerel Haberler

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