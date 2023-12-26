Sinop Üniversitesi'nde Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, Sinop Üniversitesi'nde gerçekleşen tatbikatta görevli akademik personel ve öğrenciler yangın konusunda bilgilendirildi.

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen yangın güvenliği eğitimine akademik personel ve öğrenciler katıldı. İtfaiye personeli tarafından oluşturulan ateş etrafında toplanan öğrenciler yangın esnasında yapılacaklar anlatıldı. Ardından uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye ekipleri tarafından yakılan ateşe yangın söndürme tüpü ile müdahale edildi. Ateşe ne kadar uzaklıktan söndürme tüpünü tutulması gerektiği gösterildi. Ayrıca öğrencilere yangın söndürme cihazları tanıtıldı. - SİNOP