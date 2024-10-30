Sinop'un Fethinin 810. Yıl Dönümü Etkinlikleri Tanıtıldı

Sinop'un fethinin 810'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili "basın bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü etkinlikleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda tarih bilincinin önemine dikkat çeken Vali Özarslan, "Kendi tarihimizi bilmezsek başkalarının tarihine aşık oluruz" ifadelerini kullandı.

3 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinliklerin detaylarını aktaran Vali Özarslan, Alaaddin Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı, Lonca kapısında anma etkinliği, mehteran eşliğinde fetih yürüyüşü ve Uğur Mumcu Meydanı'nda kutlama programı düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, Sinop Üniversitesi'nde bir fetih paneli yapılacağı belirtildi.

Vali Özarslan, etkinliklerin Sinop'un tarihine ve kültürüne sahip çıkmak amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak, "Hedefimiz, bu etkinlikleri kurumsallaştırarak geleneksel hale getirmek ve genç nesillere aktarmaktır" diye konuştu.

Vali Özarslan, tüm Sinopluları etkinliklere davet etti. - SİNOP