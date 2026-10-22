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Sinop Türkeli'de kıyıya vuran yunus, bir vatandaşın müdahalesiyle denize döndü

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Sinop Türkeli'de kıyıya vuran yunus, bir vatandaşın müdahalesiyle denize döndü Haber Videosunu İzle
Sinop Türkeli'de kıyıya vuran yunus, bir vatandaşın müdahalesiyle denize döndü
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi sahilinde kıyıya vuran yunus, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle yeniden denizle buluşturuldu. Denizin sığ kısmında mahsur kalan yunus, vatandaşın taşımasıyla açık denizdeki doğal yaşam alanına geri döndü.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde kıyıya vuran yunusu fark eden vatandaş, hızlı müdahalesi ve duyarlı davranışıyla yunusu yeniden denizle buluşturdu.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi sahilinde yürüyüş yaptığı sırada kıyıya vurmuş bir yunus fark eden Erol Gürleyen, hemen harekete geçti.

Denizin sığ kısmında mahsur kalan ve dalgaların etkisiyle karaya sürüklenen hayvana yardım etmek için zaman kaybetmeyen Gürleyen, yunusu güvenli bir şekilde derin sulara doğru taşımayı başardı. Çevredeki vatandaşların da takdirini toplayan olayda, Gürleyen'in müdahalesi sayesinde yunus, açık denizdeki doğal yaşam alanına geri döndü.

Kaynak: ANKA
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