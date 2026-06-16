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Sinop'ta yükümlüler iş başında

Sinop'ta yükümlüler iş başında
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Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu yararına çalışan yükümlüler, 80. Yıl Semt Sahası hizmet binasında boya, badana ve bakım yaparak alanı modernize etti. Yetkililer, çalışmaların hem kamuya katkı sağladığını hem de yükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olduğunu belirtti.

Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğünü yerine getiren yükümlüler tarafından, Sinop 80. Yıl Semt Sahası hizmet binasında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hizmet binasında boya, badana ve çeşitli bakım işlemleri yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla binanın fiziki koşulları iyileştirilirken, halı saha görevlileri, güvenlik personeli ve sporcuların dinlenme amacıyla kullandıkları alanlar daha modern ve kullanışlı hale getirildi.

Yetkililer, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen faaliyetlerin hem kamu kurumlarına katkı sunduğunu hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına destek olduğunu belirtti.

Topluma kazandırma ve sorumluluk bilincini geliştirme amacıyla sürdürülen çalışmaların, yükümlülerin üretken bireyler olarak sosyal hayata uyum sağlamalarına önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Bu tür uygulamaların kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine destek olurken, sosyal sorumluluk bilincinin güçlenmesine de katkı sağladığı kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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