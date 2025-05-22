Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası'nda Hayır Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası'nda Hayır Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen hayır etkinliğinde, geleneksel lezzetler vatandaşlara sunuldu ve elde edilen gelirler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağına malzeme alımında kullanılacak.

Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hayır etkinliği düzenlendi.

Sinop Kapalı Pazaryeri girişinde düzenlenen hayır etkinliğinde Sinop'a özgü nokul, kurabiye, tarhana, mercimek köftesi, yaprak sarma gibi geleneksel lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında elde edilen gelirlerin, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağına malzeme alımında kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca, Sakarya Caddesi ve pazar yerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz irmik helvası ikram edildi. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de standın başına geçerek helvayı vatandaşlara bizzat kendi elleriyle ikram etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.