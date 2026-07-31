Sinop’ta köy yollarının ulaşım standardı yükseltiliyor

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kozcuğaz ve Tangal köylerinde yürütülen asfalt ve astarlama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Tangal köyünde asfalt öncesi hazırlık niteliği taşıyan astarlama işlemi tamamlanırken, Kozcuğaz Köyü'nde ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yol modern bir görünüme kavuşturuldu. Tamamlanan çalışmalarla birlikte her iki köyde de ulaşım standardı önemli ölçüde yükseltilirken, vatandaşların özellikle yaz ve kış aylarında yaşadığı ulaşım sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunabilmek adına çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiği belirtilerek, "İki günü birbirine eşit olan ziyandadır" anlayışıyla hareket edildiği vurgulandı. Açıklamada, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla saha çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı